Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 22:54 | Обновлено 25 октября 2025, 22:57
1164
8

Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо

Киевляне не будут менять тренера до зимнего перерыва

8 Comments
Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне. Команда не может одержать победу в УПЛ уже пять матчей подряд, а в основном раунде Лиги конференций потерпела два поражения.

Из-за таких результатов руководство столичного клуба рассматривает возможность отставки главного тренера Александра Шовковского. По информации источника, клуб столкнулся с проблемой – пока они не нашли реальной замены наставнику.

Отмечается, что до зимы Шовковский точно будет работать, каким бы ни был результат. У него есть время на исправление ситуации.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По теме:
Защитник ЛНЗ раскрыл секрет победы над Металлистом 1925
Александр АНТОНЕНКО: «Это и есть главное разочарование»
Защитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Карпаты»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Сергей Тищенко
Arera
Если сепары займут четвёртое место суркис расценит это как успех и оставит работать патлатого физрука и дальше. Если ниже - то уволит.
vruthiy-112
Пох.....
luceorius
Шоковський шокував Сукіса, а той його, мабуть, зимою сукісне .

Dfkbvj
жидяра жлоб як завжди, нічогодивного)))
