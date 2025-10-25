Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо
Киевляне не будут менять тренера до зимнего перерыва
Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне. Команда не может одержать победу в УПЛ уже пять матчей подряд, а в основном раунде Лиги конференций потерпела два поражения.
Из-за таких результатов руководство столичного клуба рассматривает возможность отставки главного тренера Александра Шовковского. По информации источника, клуб столкнулся с проблемой – пока они не нашли реальной замены наставнику.
Отмечается, что до зимы Шовковский точно будет работать, каким бы ни был результат. У него есть время на исправление ситуации.
23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
