Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне. Команда не может одержать победу в УПЛ уже пять матчей подряд, а в основном раунде Лиги конференций потерпела два поражения.

Из-за таких результатов руководство столичного клуба рассматривает возможность отставки главного тренера Александра Шовковского. По информации источника, клуб столкнулся с проблемой – пока они не нашли реальной замены наставнику.

Отмечается, что до зимы Шовковский точно будет работать, каким бы ни был результат. У него есть время на исправление ситуации.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.