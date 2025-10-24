ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что клубу трудно быть конкурентоспособным во время войны в Украине.

«Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою Академию. Когда в 2022 году началась война, многие ребята из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии, Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усилить «Динамо» и быть в основной команде.

Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому я стараюсь говорить непосредственно о качестве игры», – сказал Шовковский.