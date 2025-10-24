Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 22:44 | Обновлено 24 октября 2025, 23:17
Тренер – о сложной ситуации во время войны

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что клубу трудно быть конкурентоспособным во время войны в Украине.

«Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою Академию. Когда в 2022 году началась война, многие ребята из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии, Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усилить «Динамо» и быть в основной команде.

Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому я стараюсь говорить непосредственно о качестве игры», – сказал Шовковский.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
MaximusOne
Це про кого, хто з динамівської академії зараз грає добре в Європі, на проф. рівні, окрім Попова ? Тим більше, ні Динамо, ні Шахтар, не вміють працювати з молоддю, підпускають до основи там одного гравця якщо повезе, з всього вікового випуску академії, і то буває не самого талановитого, а чисто по потребі першої команди, якщо немає гравця на якусь позицію.
avk2307
Так це правда.
Можна венесуельця чи бразильця підписати, гравця з Косово , але свої поїдуть тауди де їм дадуть притулок та можливість грати. Такі реалії. Треба на ринок Індії та інших країн дивитись...
