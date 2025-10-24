Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
Лига конференций
24 октября 2025, 09:47 |
810
1

Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»

Бывший игрок киевского клуба остался недоволен разгромным поражением в еврокубках

1 Comments
Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
ФК Динамо Киев

В четверг, 23 октября, состоялся матч второго тура Лиги конференций, в котором сыграли турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо». Хозяева одолели соперника из Украины со счетом 3:0.

Бывший футболист «бело-синих» Александр Алиев оценил игру и результат подопечных Александра Шовковского, а также раскритиковал игроков киевской команды.

– Александр, «Динамо» становится сладкой булочкой для команд в европейских турнирах. Согласен?

– Не только в европейских турнирах, но и в Украине. Когда смотришь на игру «Динамо», только портишь вечер.

– В чем, на твой взгляд, главные причины последних неудач команды?

– Это нужно спросить у нынешних игроков «Динамо». Они ведь играют в футбол, если это можно назвать футболом. Если они не умеют этого делать, тогда просто позорят клуб.

– Может, сейчас «Динамо» не хватает поддержки своих болельщиков?

– Игроки сами обязаны понимать, какую футболку они одевают и за какой клуб выступают. Вы покажите характер для тех ребят, которые на передовой. Мне многие знакомые оттуда пишут, спрашивают, почему этот клуб уничтожается. А мне нечего ответить.

Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально, – рассказал Алиев.

По теме:
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»
«Это издевательство над болельщиками». Алиев – об игре Динамо в Турции
Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Александр Алиев
Николай Титюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(6)
Комментарии

Новые
Старые



Sunpalych
на жаль,він правий! Динамо вже давно не грає в футбол... одна суцільна ганьба!
Ответить
0
