Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»

В четверг, 23 октября, состоялся матч второго тура Лиги конференций, в котором сыграли турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо». Хозяева одолели соперника из Украины со счетом 3:0.

Бывший футболист «бело-синих» Александр Алиев оценил игру и результат подопечных Александра Шовковского, а также раскритиковал игроков киевской команды.

– Александр, «Динамо» становится сладкой булочкой для команд в европейских турнирах. Согласен?

– Не только в европейских турнирах, но и в Украине. Когда смотришь на игру «Динамо», только портишь вечер.

– В чем, на твой взгляд, главные причины последних неудач команды?

– Это нужно спросить у нынешних игроков «Динамо». Они ведь играют в футбол, если это можно назвать футболом. Если они не умеют этого делать, тогда просто позорят клуб.

– Может, сейчас «Динамо» не хватает поддержки своих болельщиков?

– Игроки сами обязаны понимать, какую футболку они одевают и за какой клуб выступают. Вы покажите характер для тех ребят, которые на передовой. Мне многие знакомые оттуда пишут, спрашивают, почему этот клуб уничтожается. А мне нечего ответить.

Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально, – рассказал Алиев.