ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»

Главный тренер варшавской «Легии» Эдвард Иорданеску прокомментировал победу над донецким «Шахтером». Румынский специалист назвал «горняков» одной из лучших команд турнира.

Дончане проиграли «Легии» в рамках матча 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Матч прошел в Кракове и завершился со счетом 1:2.

«Это отличный результат для нашей команды. Думаю, команда и наши болельщики заслужили такой замечательный вечер. Последние несколько недель были не самыми лучшими для нас, но я всегда доверял своим игрокам и нашему подходу. Мы играли против очень хорошей команды, одной из лучших во всей Лиге конференций УЕФА. Мы провели этот матч очень хорошо с тактической точки зрения. Это заслуга команды, игроков. У нас было много отличных моментов, но были и моменты, когда мы теряли контроль. Помимо гола, у соперника не было явных шансов. У нас было больше хороших моментов. Мы рады, но у нас есть два дня на восстановление, и впереди нас ждет важный матч чемпионата. Поздравляю своих игроков, включая тех, кто не попал в заявку. Мы были как одна отличная команда. Я не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня я хотел бы похвалить Рафала Аугустиняка. Это была фантастическая игра нашего полузащитника… Сегодня мы хорошо сыграли в защите и в переходе. Мы немного изменили стратегию, хотя по-прежнему хотели владеть мячом. У соперника было много качественных игроков и отличная техника. Мы искали передачи за спину. Мне нужна была надежная защита. Мы также хорошо сыграли в быстрой атаке. Я знаю, что чувствует тренер «Шахтера», потому что сам пережил немало таких моментов», – передает клубная пресс-служба слова рулевого «Легии».