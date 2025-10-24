Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»
Лига конференций
Тренер Легии высказался об игре с дончанами в Лиге конференций

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Главный тренер варшавской «Легии» Эдвард Иорданеску прокомментировал победу над донецким «Шахтером». Румынский специалист назвал «горняков» одной из лучших команд турнира.

Дончане проиграли «Легии» в рамках матча 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Матч прошел в Кракове и завершился со счетом 1:2.

«Это отличный результат для нашей команды. Думаю, команда и наши болельщики заслужили такой замечательный вечер. Последние несколько недель были не самыми лучшими для нас, но я всегда доверял своим игрокам и нашему подходу. Мы играли против очень хорошей команды, одной из лучших во всей Лиге конференций УЕФА. Мы провели этот матч очень хорошо с тактической точки зрения. Это заслуга команды, игроков. У нас было много отличных моментов, но были и моменты, когда мы теряли контроль. Помимо гола, у соперника не было явных шансов. У нас было больше хороших моментов. Мы рады, но у нас есть два дня на восстановление, и впереди нас ждет важный матч чемпионата. Поздравляю своих игроков, включая тех, кто не попал в заявку. Мы были как одна отличная команда. Я не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня я хотел бы похвалить Рафала Аугустиняка. Это была фантастическая игра нашего полузащитника… Сегодня мы хорошо сыграли в защите и в переходе. Мы немного изменили стратегию, хотя по-прежнему хотели владеть мячом. У соперника было много качественных игроков и отличная техника. Мы искали передачи за спину. Мне нужна была надежная защита. Мы также хорошо сыграли в быстрой атаке. Я знаю, что чувствует тренер «Шахтера», потому что сам пережил немало таких моментов», – передает клубная пресс-служба слова рулевого «Легии».

На данный момент обе команды идут рядом в турнирной таблице Лиги конференций нынешнего сезона. «Шахтер» находится на 17-ом месте, «Легия» – на 18-ом. В активе команд по 3 очка. В следующем туре, который пройдет 6 ноября, «горняки» сыграют с клубом «Брейдаблик», варшавский коллектив встретится со словенским клубом «Целе».

Эдвард Йорданеску Легия Варшава Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Легия
Оксана Баландина Источник: ФК Легия Варшава
