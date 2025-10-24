Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
24 октября 2025, 04:18
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»

Михаил Мудрик подсел на Counter-Strike и добивается успеха в популярной игре

ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
Instagram. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, который отстранен от футбола из-за подозрений в употреблении допинга, нашел новое поле для соревнований.

Пока продолжается расследование, игрок активно проводит время в Counter-Strike 2 и уже достиг 10-го уровня FACEIT – высшего уровня среди геймеров.

Профиль под ником Mudr1k имеет рейтинг 2213 ELO, что соответствует элитному уровню киберспортсменов.

Пост о достижениях футболиста опубликовала страница Lateral Football в Threads с подписью: «Михаил Мудрик без футбола начал развиваться в CS2».

Фанаты с юмором отреагировали на ситуацию: одни шутят, что теперь Мудрик может перейти из АПЛ в киберлигу, другие – что он просто не теряет времени, ожидая возвращения на поле и проводит его в свое удовольствие.

Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
