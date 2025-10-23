Украина. Премьер лига23 октября 2025, 22:28 | Обновлено 23 октября 2025, 23:25
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
10-й тур чемпионата Украины по футболу в пятницу стартует двумя матчами. Один из них – встреча Вереса и Зари.
Верес по итогам девяти матчей набрал девять очков и расположился на 12-й позиции в таблице УПЛ. У Зари 12 пунктов и 9-е место.
Матч начнется в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
Верес – Заря. Начало в 18:00
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
