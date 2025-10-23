Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
24.10.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 22:28 | Обновлено 23 октября 2025, 23:25
23
0

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

23 октября 2025, 22:28 | Обновлено 23 октября 2025, 23:25
23
0
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

10-й тур чемпионата Украины по футболу в пятницу стартует двумя матчами. Один из них – встреча Вереса и Зари.

Верес по итогам девяти матчей набрал девять очков и расположился на 12-й позиции в таблице УПЛ. У Зари 12 пунктов и 9-е место.

Матч начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Верес – Заря. Начало в 18:00

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
