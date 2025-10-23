Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО
Англия
23 октября 2025, 19:33 |
1017
0

Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО

Внимание мадридского гранда привлекает Алексис Макаллистер

23 октября 2025, 19:33 |
1017
0
Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, испанский гранд готовит трансфер 26-летнего футболиста. Переход в летнее трансферное окно более вероятен, но не исключается и возможность переезда аргентинца в Мадрид уже зимой.

В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид.

По теме:
Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
ПСЖ – второй. Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ после трех туров
Алексис Макаллистер Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23 октября 2025, 08:32 1
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»

Тренер высказался о Виталии Буяльском

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23 октября 2025, 18:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22.10.2025, 20:12
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:32
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 5
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 6
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем