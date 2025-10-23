Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО
Внимание мадридского гранда привлекает Алексис Макаллистер
Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, испанский гранд готовит трансфер 26-летнего футболиста. Переход в летнее трансферное окно более вероятен, но не исключается и возможность переезда аргентинца в Мадрид уже зимой.
В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид.
