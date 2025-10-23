Игрок Александрии: «Многие команды могут отобрать очки у гранда»
Николай Огарков рассказал о подготовке к матчу с «Эпицентром»
Защитник «Александрии» Николай Огарков поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с «Эпицентром», который состоится в пятницу, 24 октября, в 15:30.
«Был разбор соперника. Конечно, было неожиданно, что перед матчем с нами они обыграют «Карпаты». Теперь они будут на психологическом подъёме.
Мы будем разбирать свою игру с «Вересом». Будем стараться как можно быстрее набирать свои очки.
Сейчас такой чемпионат, что „многие команды могут отобрать очки у гранда“, но потерять их в игре со слабым соперником. Такой сейчас сезон, и так может сделать каждая команда».
«Александрия» после девяти сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь набранных очков.
