Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 15:19 |
Игрок Александрии: «Многие команды могут отобрать очки у гранда»

Николай Огарков рассказал о подготовке к матчу с «Эпицентром»

ФК Александрия. Николай Огарков

Защитник «Александрии» Николай Огарков поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с «Эпицентром», который состоится в пятницу, 24 октября, в 15:30.

«Был разбор соперника. Конечно, было неожиданно, что перед матчем с нами они обыграют «Карпаты». Теперь они будут на психологическом подъёме.

Мы будем разбирать свою игру с «Вересом». Будем стараться как можно быстрее набирать свои очки.

Сейчас такой чемпионат, что „многие команды могут отобрать очки у гранда“, но потерять их в игре со слабым соперником. Такой сейчас сезон, и так может сделать каждая команда».

«Александрия» после девяти сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь набранных очков.

