Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках.

Сегодня в матче 2-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер в Кракове сыграет против Легии из Варшавы.

Этот поединок станет 300-м для горняков в европейских турнирах.

Интересным фактом является то, что ни один из предыдущих юбилейных матчей в еврокубках Шахтер не проиграл.

Юбилейные матчи Шахтера в еврокубках