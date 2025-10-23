Лига конференций23 октября 2025, 10:39 |
103
1
Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках
Матч против Легии станет 300-м для горняков в европейских турнирах
23 октября 2025, 10:39 |
103
Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках.
Сегодня в матче 2-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер в Кракове сыграет против Легии из Варшавы.
Этот поединок станет 300-м для горняков в европейских турнирах.
Интересным фактом является то, что ни один из предыдущих юбилейных матчей в еврокубках Шахтер не проиграл.
Юбилейные матчи Шахтера в еврокубках
- 1. 15.09.76, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
- 50. 17.10.00, Лига чемпионов, Шахтер – Спарта – 2:1
- 100. 31.10.06, Лига чемпионов, Шахтер – Валенсия – 2:2
- 150. 03.11.10, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 2:1
- 200. 17.03.16, Лига Европы, Андерлехт – Шахтер – 0:1
- 250. 09.12.20, Лига чемпионов, Интер – Шахтер – 0:0
- 300. 23.10.25, Лига конференций, Шахтер – Легия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 10
Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК
Футбол | 23.10.2025, 07:30
Футбол | 22.10.2025, 12:33
Футбол | 22.10.2025, 11:43
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Чекаю сьогодні феєрії !!!
Популярные новости
22.10.2025, 08:20 9
21.10.2025, 10:12 134
22.10.2025, 07:05 2
22.10.2025, 14:07 3
22.10.2025, 06:22 4
22.10.2025, 07:58 10
21.10.2025, 16:40 4
21.10.2025, 08:13 3