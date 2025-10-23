Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках

Матч против Легии станет 300-м для горняков в европейских турнирах

Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках
ФК Шахтер

Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках.

Сегодня в матче 2-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер в Кракове сыграет против Легии из Варшавы.

Этот поединок станет 300-м для горняков в европейских турнирах.

Интересным фактом является то, что ни один из предыдущих юбилейных матчей в еврокубках Шахтер не проиграл.

Юбилейные матчи Шахтера в еврокубках

  • 1. 15.09.76, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
  • 50. 17.10.00, Лига чемпионов, Шахтер – Спарта – 2:1
  • 100. 31.10.06, Лига чемпионов, Шахтер – Валенсия – 2:2
  • 150. 03.11.10, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 2:1
  • 200. 17.03.16, Лига Европы, Андерлехт – Шахтер – 0:1
  • 250. 09.12.20, Лига чемпионов, Интер – Шахтер – 0:0
  • 300. 23.10.25, Лига конференций, Шахтер – Легия
По теме:
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Виктор ГРАЧЕВ: «Легию нужно брать тепленькой»
Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Лига конференций Шахтер - Легия Шахтер Донецк Легия Варшава статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
бумбокс
Чекаю сьогодні феєрії !!!
Ответить
0
