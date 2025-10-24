Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол
Англичанином интересуется «Реал»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн может в скором времени покинуть клуб.
По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил руководство клуба вернуться к переговорам с Гарри Кейном. Именно английский форвард, по мнению тренера, должен стать ключевой фигурой атаки мадридцев в следующем сезоне.
Алонсо убежден, что Кейн идеально впишется в систему игры «Реала» – его опыт, лидерские качества и умение реализовывать моменты сделают атаку команды более эффективной. Перес, по данным испанских источников, на этот раз готов поддержать идею тренера.
В этом сезоне Кейн провел 12 матчей, забил 20 голов и отдал три ассиста.
