Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол
Испания
24 октября 2025, 04:02 |
306
0

Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол

Англичанином интересуется «Реал»

24 октября 2025, 04:02 |
306
0
Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн может в скором времени покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил руководство клуба вернуться к переговорам с Гарри Кейном. Именно английский форвард, по мнению тренера, должен стать ключевой фигурой атаки мадридцев в следующем сезоне.

Алонсо убежден, что Кейн идеально впишется в систему игры «Реала» – его опыт, лидерские качества и умение реализовывать моменты сделают атаку команды более эффективной. Перес, по данным испанских источников, на этот раз готов поддержать идею тренера.

В этом сезоне Кейн провел 12 матчей, забил 20 голов и отдал три ассиста.

По теме:
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО
Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23 октября 2025, 05:17 38
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн

Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре

ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
Футбол | 24 октября 2025, 04:18 0
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»

Михаил Мудрик подсел на Counter-Strike и добивается успеха в популярной игре

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 07:22
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 9
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем