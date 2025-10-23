ВЕРНИДУБ – об украинце из Шахтера: «Что у него в голове? Это безумие»

Бывший тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о Ефиме Конопле.

«Конечно, я читал все эти новости, видел их в сети. Отношение у меня такое же, как и у всех нормальных украинцев к ситуации, которая сложилась и вышла наружу. Не хотелось бы это лишний раз обсуждать, но единственное, что стоит сказать молодым игрокам: вы же думайте, что вы там лайкаете и выставляете в сети. Потому что потом проблем не избежать. Все же все понимают, сейчас война, мы все знаем, что россияне – агрессоры, которые нам просто спать по ночам не дают...

Он [Конопля] просто должен проанализировать ситуацию и разобраться в себе. Честно, я не понимаю, какое-то безумие, что у молодых парней творится в голове и о чем они думают, когда такое делают», – сказал Вернидуб.

Ранее украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля попал в скандальную ситуацию, лайкнув российский контент.