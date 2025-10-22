Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо назвал будущее Реала: «Я внимательно слежу за его игрой»
Испания
22 октября 2025, 16:59 | Обновлено 22 октября 2025, 17:13
531
0

Алонсо назвал будущее Реала: «Я внимательно слежу за его игрой»

Тренер рад, что Нико Пас выступает за Комо

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Наставник Реала Хаби Алонсо считает, что у аргентинского атакующего полузащитника Нико Паса есть большое будущее. Тренер следит за игрой футболиста в Комо.

«Могу сказать, что Нико поступил очень разумно, когда решил перейти в Комо. Я внимательно слежу за ним, видел его игру в матче с Ювентусом».

«Ему все удается очень хорошо», – считает Алонсо.

Реал продал 21-летнего игрока, но у клуба есть опция в любой момент вернуть Паса за шесть миллионов евро. Нико на старте сезона чемпионата Италии является одним из лучших игроков. Пас забил 4 гола и сделал 4 ассиста в восьми матчах.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Пас входит в планы Алонсо и летом может вернуться в Мадрид.

