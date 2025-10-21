Отменил тренировку. Коуч Легии устроил бунт перед Шахтером

Уже в четверг 23 октября донецкий Шахтер проведет матч против варшавской Легии в рамках второго тура основного этапа Лиги конференций.

В расположении польской команды происходит настоящий хаос, отражающийся на подготовке команды к матчу против донецкого Шахтера. Об этом пишут местные журналисты.

По информации источника, Эдвард Йорданеску подал в отставку на усмотрение совета директоров. В понедельник, 20 октября, спортивный директор клуба Фредди Бонич объявил, что тренер остается.

Несмотря на это, ситуация в Легии остается напряженной. Тренировку команды, которая была запланирована на вторник, отменили, дав футболистам выходной. Непонятно, когда команда отправится в Краков и с каким тренером.

Матч Шахтер – Легия запланирована на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.