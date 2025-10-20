«Посвятил гол родителям». Полузащитник Эпицентра – о победе над Карпатами

Для «Эпицентра» Львов – счастливый город. В 9-м туре УПЛ футболисты «Эпицентра», которые шли внизу турнирной таблицы, сенсационно в гостях обыграли амбициозные «Карпаты» – 3:1. Лучшим игроком матча смело можно назвать полузащитника Николая Миронюка, который открыл счет, а затем отметился еще двумя результативными передачами.

Николай Миронюк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «Эпицентру» так уверенно сыграть во Львове:

– Сразу уточню, что это был мой первый гол в УПЛ, а еще двумя результативными передачами я не отмечался даже в Первой лиге. Как говорят, лед тронулся.

За счет чего довольно уверенно обыграли «Карпаты»? Были очень мотивированы, а при подготовке убедились, что с «зелено-белыми» не только можно играть, но и побеждать. Мы изучили сильные и слабые стороны львовян и благодаря игровой дисциплине, четкому выполнению тренерских установок смогли провести лучший матч текущего сезона.

– Можно ли сказать, что «Эпицентр» удивил хозяев какими-то тактическими заготовками?

– Лучше спросить об этом у львовской команды. Как по мне, мы были более агрессивными, чем обычно, в переходной фазе, к чему хозяева оказались не готовы. Ну и что важно – возле своих ворот действовали компактно, с подстраховкой, ограничив соперника в пространстве и усложнив ему передачи между линиями. Играли так, как настраивал главный тренер Сергей Нагорняк.

– Переломный момент мог случиться в середине второго тайма, когда хозяева вышли вперед, но рефери после подсказки арбитра VAR отменил взятие ворот. Что подумали, когда мяч оказался в сетке?

– Было обидно, ведь мы ни в чем не уступали львовянам. Хотя мне показалось, что игрок хозяев находился в офсайде и мешал нашему вратарю. Когда гол справедливо отменили, это стало стимулом сыграть еще энергичнее.

– Когда было труднее всего отбиваться от натиска «Карпат»?

– При счете 2:0, когда львовяне большими силами пошли вперед и сократили отставание до минимума. Но мы не думали только об обороне и при первой возможности контратаковали.

– И были вознаграждены эффектным голом Мороза.

– Если честно, только когда забили третий мяч, поверил, что победим. Впрочем, и «Карпаты» уже не верили, что смогут спастись.

– Чем можно объяснить, что «Эпицентр» пока лучше играет на выезде? Ведь обе победы в УПЛ вы одержали во Львове: сначала над «Рухом», теперь и над «Карпатами».

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Возможно, потому что хозяева дома играют с открытым забралом, и нам проще находить кратчайший путь к их воротам. А так, действительно, хоть бери и переселяйся в фартовый Львов для проведения домашних матчей.

– В нынешнем сезоне за «Эпицентр» выступают три испанца и бразилец. Как находите общий язык?

– Наши легионеры хорошо говорят по-английски, этим языком владеет и большинство их украинских одноклубников. Поэтому с коммуникацией нет никаких проблем – ни в быту, ни на футбольном поле. И с каждым матчем взаимодействие становится все лучше.

– Тогда напоследок уточни, кому ты решил посвятить свой первый гол в УПЛ?

– Родителям. Они меня всегда поддерживали и являются моими главными болельщиками.