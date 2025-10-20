Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 18:32 | Обновлено 20 октября 2025, 18:50
1459
12

Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»

Цыганик не думает, что тренер сейчас покинет команду

20 октября 2025, 18:32 | Обновлено 20 октября 2025, 18:50
1459
12 Comments
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что пока Динамо не будет увольнять наставника Александра Шовковского, который, по его мнению, не реагирует на критику.

«Если тренер Динамо сейчас хочет всех убедить и всех высмеять, что критика несправедливая и я буду делать то, что хочу... То мы видим ситуацию, когда у команды пять ничьих кряду и может быть четвертое место в УПЛ по итогам тура».

«Как говорил Ребров? Терпения болельщикам сборной Украины. Вот терпения и фанам Динамо. И дальше будет и Кривбасс, и дважды Шахтер», – сказал Цыганык.

Динамо в туре УПЛ сыграло вничью с Зарей и продлило серию ничейных результатов в чемпионате до пяти встреч.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Мы сейчас в кризисном состоянии, гол не можем забить»
Динамо существенно расширило квоту болельщиков на матчах
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Александр Шовковский Динамо Киев Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 октября 2025, 11:59 90
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане претендуют на высокие места в таблице

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19.10.2025, 20:01
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
Футбол | 20.10.2025, 17:59
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Журналіст? Ок, Коментатор? Ок.
Але ж в заголовку "експерт". В чому експерт?
Ответить
+1
AndiM
Не просто так навіть самі успішніші клуби, раз в пару років змінюють склади. Бо ці старожили бл , які пасуться в клубах по 10 років нхя хорошого не дають .
Ответить
0
Spaceman
З Цигаником згоден
Ответить
0
Burevestnik
ха-ха (три рази)...
це від авт0рів сайту шось нове: Циганик - експерд...
Ответить
0
Gargantua
а про 40 матчей без поражений и чемпионство Цыганык не хочет рассказать?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Alexander Киев
Та може хоч 1 раз із 2021 року - обіграють Шахтар і СаШо на руках когути носити будуть  що впринципі я не сильно проти, лиш би залишили 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
ого , експерт циганик , мабуть це для спорт.юа експерт , для вболівальників  балобол .
Ответить
-2
stasina
Кротяча гнида! Сава Суркісам! Динамо найкраще, що може бути в житті кожного справжнього чоловіка! Суркіси!
Ответить
-2
Популярные новости
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 2
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем