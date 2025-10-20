Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Цыганик не думает, что тренер сейчас покинет команду
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что пока Динамо не будет увольнять наставника Александра Шовковского, который, по его мнению, не реагирует на критику.
«Если тренер Динамо сейчас хочет всех убедить и всех высмеять, что критика несправедливая и я буду делать то, что хочу... То мы видим ситуацию, когда у команды пять ничьих кряду и может быть четвертое место в УПЛ по итогам тура».
«Как говорил Ребров? Терпения болельщикам сборной Украины. Вот терпения и фанам Динамо. И дальше будет и Кривбасс, и дважды Шахтер», – сказал Цыганык.
Динамо в туре УПЛ сыграло вничью с Зарей и продлило серию ничейных результатов в чемпионате до пяти встреч.
Але ж в заголовку "експерт". В чому експерт?
це від авт0рів сайту шось нове: Циганик - експерд...