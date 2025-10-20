Зашквар от ФИФА. Организация приняла решение в отношении россиян

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила новых сотрудников в свои комитеты.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, ФИФА ввела четырех представителей россии в свои комитеты. Причем в важные комитеты, как, например, апелляционный.

Отметим, что Андрей Шевченко был избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА. Председателя Комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль избрали членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

