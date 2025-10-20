Скандал в УПЛ. Футболист решил судиться с клубом, ему запретили играть
Конфликт возник между «Кудровкой» и Денисом Безбородько
У представителя Украинской премьер-лиги «Кудровки» возник конфликт со своим нападающим.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Кудровки» приняло решение отстранить нападающего Дениса Безбородько. Причиной этого стало то, что до президента дошли слухи о том, что Безбородько плохо отзывался о клубе, что отрицает сам игрок. Сообщается, что Безбородько вместе со своими адвокатами готовы судиться с «Кудровкой».
В этом сезоне в активе Безбородько четыре матча – без результативных действий.
Сегодня, 20 октября, «Кудровка» сыграет матч против «Металлиста 1925».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Аргентинский вингер полностью сконцентрирован на проекте «Интер Майами»