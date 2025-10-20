Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в УПЛ. Футболист решил судиться с клубом, ему запретили играть
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 09:05 | Обновлено 20 октября 2025, 09:20
1

Скандал в УПЛ. Футболист решил судиться с клубом, ему запретили играть

Конфликт возник между «Кудровкой» и Денисом Безбородько

ФК Кудровка. Денис Безбородько

У представителя Украинской премьер-лиги «Кудровки» возник конфликт со своим нападающим.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Кудровки» приняло решение отстранить нападающего Дениса Безбородько. Причиной этого стало то, что до президента дошли слухи о том, что Безбородько плохо отзывался о клубе, что отрицает сам игрок. Сообщается, что Безбородько вместе со своими адвокатами готовы судиться с «Кудровкой».

В этом сезоне в активе Безбородько четыре матча – без результативных действий.

Сегодня, 20 октября, «Кудровка» сыграет матч против «Металлиста 1925».

Денис Безбородько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка суд скандал
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Serhii P.
"Кудрівка" - це колгоспний клуб. Чуваку не дають грати через чутки. Ви професіонали, чи як?
