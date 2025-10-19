ВИДЕО. Навес или удар? Легионер Вереса забил эффектный мяч с фланга

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 16:52 | Обновлено 19 октября 2025, 16:55
Константинос Стамулис сам не поверил в свое счастье

ФК Верес. Константинос Стамулис

19 октября в 15:30 стартовал поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» против «Александрии».

Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», матч обслуживает София Причина.

В первом тайме командам не удалось отличиться, поэтому все внимание было приковано ко второй половине.

На 56-й минуте первый мяч за «Верес» забил греческий защитник Константинос Стамулис, который, казалось, сделал навес с фланга, но таким образом перекинул вратаря.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Верес - Александрия Константинос Стамулис
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
