19 октября в 15:30 стартовал поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» против «Александрии».

Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», матч обслуживает София Причина.

В первом тайме командам не удалось отличиться, поэтому все внимание было приковано ко второй половине.

На 56-й минуте первый мяч за «Верес» забил греческий защитник Константинос Стамулис, который, казалось, сделал навес с фланга, но таким образом перекинул вратаря.

ВИДЕО. Навес или удар? Легионер Вереса забил эффектный мяч с фланга