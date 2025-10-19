ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер

Пол Гаскойн признался, что «вернулся с того света» после того, как умер на операционном столе во время 18-дневной искусственной комы.

58-летняя легенда сборной Англии рассказала, что его сердце остановилось во время лечения алкогольной зависимости в клинике Аризоны 12 лет назад. Врачи спасли его, введя укол прямо в сердце.

Гаскойн решил резко отказаться от алкоголя, что привело к тяжелому кризису и коме.

«Оглядываясь назад на то, что произошло в Аризоне, – когда я умер на операционном столе, – это было по-настоящему страшно. Врачи сказали, что смогли вернуть меня. Я пришел в себя, был полностью под наркотиками. Потом дозвонился до семьи и сказал: «Все в порядке, я прошел через это, я восстановился»».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После выхода из нее он узнал, что по стране распространились ложные слухи о его смерти.

«Когда я вернулся в Ньюкасл, женщина на улице посмотрела на меня и сказала: «Я думала, ты умер». А я ответил: «Конечно, я не умер!»» — вспоминает Гаскойн.

Бывший игрок «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Эвертона» добавил, что время в клинике стало поворотным моментом:

«Если бы я тогда попал в другое место, думаю, меня бы уже не было. Я был в коме 18 дней, очнулся и не понимал, какой сегодня день».

Сейчас Гаскойн старается поддерживать здоровье и иногда возвращается в Аризону, чтобы напомнить себе, через что он прошел.