Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
Другие новости
19 октября 2025, 04:57 |
486
0

ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер

Пол Гаскойн рассказал интересную историю

19 октября 2025, 04:57 |
486
0
ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
The Sun. Пол Гаскойн

Пол Гаскойн признался, что «вернулся с того света» после того, как умер на операционном столе во время 18-дневной искусственной комы.

58-летняя легенда сборной Англии рассказала, что его сердце остановилось во время лечения алкогольной зависимости в клинике Аризоны 12 лет назад. Врачи спасли его, введя укол прямо в сердце.

Гаскойн решил резко отказаться от алкоголя, что привело к тяжелому кризису и коме.

«Оглядываясь назад на то, что произошло в Аризоне, – когда я умер на операционном столе, – это было по-настоящему страшно. Врачи сказали, что смогли вернуть меня. Я пришел в себя, был полностью под наркотиками. Потом дозвонился до семьи и сказал: «Все в порядке, я прошел через это, я восстановился»».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После выхода из нее он узнал, что по стране распространились ложные слухи о его смерти.

«Когда я вернулся в Ньюкасл, женщина на улице посмотрела на меня и сказала: «Я думала, ты умер». А я ответил: «Конечно, я не умер!»» — вспоминает Гаскойн.

Бывший игрок «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Эвертона» добавил, что время в клинике стало поворотным моментом:

«Если бы я тогда попал в другое место, думаю, меня бы уже не было. Я был в коме 18 дней, очнулся и не понимал, какой сегодня день».

Сейчас Гаскойн старается поддерживать здоровье и иногда возвращается в Аризону, чтобы напомнить себе, через что он прошел.

По теме:
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечной атаки
ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера
ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота
фото lifestyle Пол Гаскойн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смерть
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18 октября 2025, 23:24 19
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18 октября 2025, 08:06 11
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо

Василий не планирует возвращаться на ринг

Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Футбол | 18.10.2025, 21:23
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»
Футбол | 19.10.2025, 03:58
Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»
Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 25
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем