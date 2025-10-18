Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 22:22 | Обновлено 18 октября 2025, 22:52
«Так сказал Скрипник». Защитник Зари раскрыл секрет удачной игры с Динамо

Луганчане становятся неудобным соперником для киевлян

ФК Заря. Игорь Пердута

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал о том, кто был ближе к победе в матче с «Динамо» в 9-м туре УПЛ, который завершился мирным исходом – 1:1.

«На предматчевой установке наш главный тренер Виктор Скрипник просил обратить внимание на то, что когда динамовцы открывают счет, они сбавляют обороты, пытаясь удержать победный результат за счет класса. Но такая тактика в этом сезоне их часто подводит, хотя это уже проблемы киевлян.

Следует сказать, что даже при ничейном счете обе команды создали немало голевых моментов, однако дивидендов это не принесло: где-то не везло на завершающей стадии, либо вратари были на высоте. Когда же в начале второго тайма Буяльский вывел динамовцев вперёд, они почему-то решили перевести игру в спокойное русло, как и предсказывал Скрипник, и прогадали.

Мы добавили интенсивности и благодаря агрессии на флангах перехватили инициативу и были вознаграждены голом Будковского. «Заря» снова не проиграла динамовцам, и считаю, что ничейный итог – справедливый».

Луганчане с 12 очками занимают 9-е место в чемпионате и в 10-м туре сыграют 24 октября с «Вересом».

Ранее защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал ничью в матче чемпионата Украины против «Зари».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Игорь Пердута
