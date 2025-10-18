Запрос Алонсо. Реал нацелился на 140-миллионного футболиста гранда

Немецкий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, тренер испанского гранда Хаби Алонсо хочет видеть 22-летнего футболиста и попросил клуб следить за ситуацией вокруг немца, который не нашел свою игру после перехода из «Байера» в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Флориан Вирц провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

