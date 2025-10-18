Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 октября 2025, 09:48 |
Запрос Алонсо. Реал нацелился на 140-миллионного футболиста гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, тренер испанского гранда Хаби Алонсо хочет видеть 22-летнего футболиста и попросил клуб следить за ситуацией вокруг немца, который не нашел свою игру после перехода из «Байера» в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Флориан Вирц провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у «Реала».

Даниил Кирияка
