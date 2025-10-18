Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов из рф, вероятно, зимой сменит клубную прописку, сообщает Live Foot.

По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш настойчиво работает и активно ищет вариант для ухода представителя рф в январе 2026 года.

Отмечается, что прощание с Сафоновым связано с политическим аспектом, так как в клубе нет претензий к вратарю в игровом плане.

Уход 26-летнего вратаря должен обрадовать украинца Илью Забарного, для которого пребывание в одной команде с россиянином вызывает определенные неудобства.