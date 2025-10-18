Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
18 октября 2025, 00:47
Представитель страны 404 покинет парижский клуб зимой

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов из рф, вероятно, зимой сменит клубную прописку, сообщает Live Foot.

По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш настойчиво работает и активно ищет вариант для ухода представителя рф в январе 2026 года.

Отмечается, что прощание с Сафоновым связано с политическим аспектом, так как в клубе нет претензий к вратарю в игровом плане.

Уход 26-летнего вратаря должен обрадовать украинца Илью Забарного, для которого пребывание в одной команде с россиянином вызывает определенные неудобства.

