Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Забарный вышел на 7-е место по количеству матчей среди украинцев в Лиге 1

Кого уже обошел защитник ПСЖ?

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный вышел на 7 место по количеству матчей, сыгранных украинцами в Лиге 1.

Случилось это в матче 8-го тура против Страсбурга.

Для Забарного этот матч стал 7-м в чемпионате Франции. По этому показателю защитник уже обошел трех украинцев, игравших в Лиге 1: Павла Яковенко (6), Юрия Яковенко (2) и Николая Кухаревича (2).

Следует отметить, что 6-м в рейтинге идет Даниил Игнатенко, в активе которого 11 сыгранных поединков в высшем французском дивизионе.

Матчи украинцев в Лиге 1

  • 58 – Александр Заваров (Нанси)
  • 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
  • 27 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
  • 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
  • 7 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 6 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
  • 2 – Николай Кухаревич (Труа)
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистика ПСЖ Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
