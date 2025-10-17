Забарный вышел на 7-е место по количеству матчей среди украинцев в Лиге 1

Илья Забарный вышел на 7 место по количеству матчей, сыгранных украинцами в Лиге 1.

Случилось это в матче 8-го тура против Страсбурга.

Для Забарного этот матч стал 7-м в чемпионате Франции. По этому показателю защитник уже обошел трех украинцев, игравших в Лиге 1: Павла Яковенко (6), Юрия Яковенко (2) и Николая Кухаревича (2).

Следует отметить, что 6-м в рейтинге идет Даниил Игнатенко, в активе которого 11 сыгранных поединков в высшем французском дивизионе.

Матчи украинцев в Лиге 1