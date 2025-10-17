Франция17 октября 2025, 21:46 |
270
0
Забарный вышел на 7-е место по количеству матчей среди украинцев в Лиге 1
Кого уже обошел защитник ПСЖ?
17 октября 2025, 21:46 |
270
0
Илья Забарный вышел на 7 место по количеству матчей, сыгранных украинцами в Лиге 1.
Случилось это в матче 8-го тура против Страсбурга.
Для Забарного этот матч стал 7-м в чемпионате Франции. По этому показателю защитник уже обошел трех украинцев, игравших в Лиге 1: Павла Яковенко (6), Юрия Яковенко (2) и Николая Кухаревича (2).
Следует отметить, что 6-м в рейтинге идет Даниил Игнатенко, в активе которого 11 сыгранных поединков в высшем французском дивизионе.
Матчи украинцев в Лиге 1
- 58 – Александр Заваров (Нанси)
- 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
- 27 – Сергей Скаченко (Мец)
- 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
- 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
- 7 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 6 – Павел Яковенко (Сошо)
- 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
- 2 – Николай Кухаревич (Труа)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 08:22 15
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб
Футбол | 17 октября 2025, 19:58 8
Ямаль много времени уделяет вечеринкам
Футбол | 17.10.2025, 21:21
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 16:59 192
16.10.2025, 06:23 48
16.10.2025, 06:22 7
16.10.2025, 04:32
16.10.2025, 06:02
15.10.2025, 16:51 11
16.10.2025, 21:06 4
16.10.2025, 20:05 1