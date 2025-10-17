ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич

Ставроса Демосфенуса, который был президентом клуба «Кармиотисса», расстреляли в его автомобиле на трассе недалеко от района Сфалангиотисса.

Демосфенус был застрелен на улице неподалёку от своего дома, когда ехал в машине, за рулем которой находился его сын. Фургон перегородил им дорогу, из него вышли нападавшие и открыли огонь по предпринимателю.

Его сын сразу попытался доставить отца в больницу, но по дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Демосфенуса остановился посреди трассы. После аварии сын Демосфенуса остановил другую машину и попросил водителя отвезти их в больницу – тот согласился. Однако, когда Ставроса доставили в Генеральную больницу Лимассола, он уже был мертв. Источники сообщают, что предприниматель получил огнестрельные ранения в голову.

Полиция не исключает ни одной версии, однако все признаки указывают на исполнение заказного убийства, которое носит характер криминальных разборок.

Отметим, что Ставрос Демосфенус был президентом футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Кипра – «Кармиотисса», которий в 2022 году полтора месяца тренировал Александр Хацкевич.