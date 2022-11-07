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07 ноября 2022, 20:48 |
1481
3

Работал всего полтора месяца. Хацкевич покинул Кармиотиссу

Кипрский вояж экс-тренера «Динамо» получился недолгим

07 ноября 2022, 20:48 |
1481
3
Работал всего полтора месяца. Хацкевич покинул Кармиотиссу
Динамомания. Александр Хацкевич

Александр Хацкевич покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы». На этой должности белорусский специалист проработал всего полтора месяца: назначен Хацкевич был лишь 18-го сентября.

При этом фактически Хацкевич покинул пост главного тренера «Кармиотиссы» еще 31 октября после поражения 0:4 от АЕКа из Ларнаки. Однако официально о прекращении сотрудничества с тренером «Кармиотисса» сообщила только сегодня.

Суммарно на посту наставника «Кармиотиссы» Хацкевич провел всего шесть матчей.

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Источник Динамомания
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IronValdemar
Заради справедливості з ним Динамо вигравало в Рена. І склад, як на мене, зараз не гірший.
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0
Remark
Тренировать - это не его! Как человек и футболист красава....
П.С. И кстати, после увольнения, сейчас в лайве, его бывший клуб Кармиотисс (явный аутсайдер по мнению бука) выигрывает у одного из лидеров чемпа Кипра Аполлона со счетом 1-0...
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0
jugulator
Хац способен только быдлячить. Тренер из него никакой.
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