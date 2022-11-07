Работал всего полтора месяца. Хацкевич покинул Кармиотиссу
Кипрский вояж экс-тренера «Динамо» получился недолгим
Александр Хацкевич покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы». На этой должности белорусский специалист проработал всего полтора месяца: назначен Хацкевич был лишь 18-го сентября.
При этом фактически Хацкевич покинул пост главного тренера «Кармиотиссы» еще 31 октября после поражения 0:4 от АЕКа из Ларнаки. Однако официально о прекращении сотрудничества с тренером «Кармиотисса» сообщила только сегодня.
Суммарно на посту наставника «Кармиотиссы» Хацкевич провел всего шесть матчей.
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