Другие новости18 сентября 2022, 20:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил кипрский клуб Кармиотисса
Бывший тренер «Динамо» нашел новую команду
18 сентября 2022, 20:26 |
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Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич возглавил кипрский клуб «Кармиотиссу». Детали контракта не разглашаются.
После четырех туров «Кармиотисса» идет 12-й из 14 команд в чемпионате Кипра.
Предыдущим местом работы Хацкевича был российский «Ротор», который он покинул в марте 2021 года. Летом 48-летний белорус мог возглавить польский «Гурник».
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