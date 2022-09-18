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18 сентября 2022, 20:26 |
248
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил кипрский клуб Кармиотисса

Бывший тренер «Динамо» нашел новую команду

18 сентября 2022, 20:26 |
248
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил кипрский клуб Кармиотисса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич возглавил кипрский клуб «Кармиотиссу». Детали контракта не разглашаются.

После четырех туров «Кармиотисса» идет 12-й из 14 команд в чемпионате Кипра.

Предыдущим местом работы Хацкевича был российский «Ротор», который он покинул в марте 2021 года. Летом 48-летний белорус мог возглавить польский «Гурник».

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Александр Хацкевич назначение тренера чемпионат Кипра по футболу Кармиотисса Полемидион
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Lion
Кто этого физрука ещё на работу берет. 
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