ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил кипрский клуб Кармиотисса

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич возглавил кипрский клуб «Кармиотиссу». Детали контракта не разглашаются.

После четырех туров «Кармиотисса» идет 12-й из 14 команд в чемпионате Кипра.

Предыдущим местом работы Хацкевича был российский «Ротор», который он покинул в марте 2021 года. Летом 48-летний белорус мог возглавить польский «Гурник».