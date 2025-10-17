Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Левого Берега: «С новым тренером мы начинаем новый этап»
Украина. Первая лига
17 октября 2025, 14:59 |
126
0

Защитник Левого Берега: «С новым тренером мы начинаем новый этап»

Сидней рассказал о победе в матче с «Ворсклой»

17 октября 2025, 14:59 |
126
0
Защитник Левого Берега: «С новым тренером мы начинаем новый этап»
ФК Левый Берег

В матче 11-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 2:0 обыграл «Ворсклу». Впечатлениями о матче с полтавским клубом поделился бразильский легионер «Левого Берега» Сидней.

«В первую очередь хочу поблагодарить Бога за все, что происходит в моей жизни. Верю, что забитые мячи – это результат упорного труда. Работать в этой команде – настоящее удовольствие. Надеюсь и дальше помогать «Левому Берегу» как на поле, так и вне его.

Реализованный пенальти? У нас есть свои штатные пенальтисты, среди которых я. Рад, что смог выполнить свой долг

Три бразильца в стартовом составе «Левого Берега»? Это, безусловно, облегчает коммуникацию, но независимо от того, на каком языке я общаюсь на поле – на португальском или украинском – всегда стараюсь помогать команде. Диего и Венделлу также удалось хорошо проявить себя на поле.

Кому посвятил гол? Этот гол я посвящаю своей семье, моей дочери и племяннику.

Турнирная борьба? Чемпионат сложен, много сильных команд. Но с новым тренером мы начинаем своеобразный новый этап и верим в свою работу. Готовы проявить характер и бороться до конца», – сказал Сидней.

По теме:
Полтава – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обнародованы стартовые составы на матч Полтава – Оболонь
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Ворскла Полтава Сидней
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16 октября 2025, 16:59 203
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram

Игрок извинился за свой поступок

Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 17 октября 2025, 08:46 9
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?

Рассказываем об успехах звездных нападающих в этом сезоне

Экс-игрок сборной Украины: «Проблемы никуда не делись»
Футбол | 17.10.2025, 15:14
Экс-игрок сборной Украины: «Проблемы никуда не делись»
Экс-игрок сборной Украины: «Проблемы никуда не делись»
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16.10.2025, 21:01
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
16.10.2025, 13:15 15
Теннис
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем