Защитник Левого Берега: «С новым тренером мы начинаем новый этап»

В матче 11-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 2:0 обыграл «Ворсклу». Впечатлениями о матче с полтавским клубом поделился бразильский легионер «Левого Берега» Сидней.

«В первую очередь хочу поблагодарить Бога за все, что происходит в моей жизни. Верю, что забитые мячи – это результат упорного труда. Работать в этой команде – настоящее удовольствие. Надеюсь и дальше помогать «Левому Берегу» как на поле, так и вне его.

Реализованный пенальти? У нас есть свои штатные пенальтисты, среди которых я. Рад, что смог выполнить свой долг

Три бразильца в стартовом составе «Левого Берега»? Это, безусловно, облегчает коммуникацию, но независимо от того, на каком языке я общаюсь на поле – на португальском или украинском – всегда стараюсь помогать команде. Диего и Венделлу также удалось хорошо проявить себя на поле.

Кому посвятил гол? Этот гол я посвящаю своей семье, моей дочери и племяннику.

Турнирная борьба? Чемпионат сложен, много сильных команд. Но с новым тренером мы начинаем своеобразный новый этап и верим в свою работу. Готовы проявить характер и бороться до конца», – сказал Сидней.