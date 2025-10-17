Рябоконь рассказал, будет ли приглашать в Левый Берег Гармаша и Рыбалку

Новый главный тренер перволигового «Левого Берега» Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал, планирует ли он усилить состав бывшими подопечными из второлигового ФК «Лесное».

«Пока еще сложно что-то прогнозировать. У меня была возможность убедиться, что 2-3 игрока из «Лесного» могли бы помочь «Левому Берегу». Однако на тему приоритетов в селекционной работе я еще не разговаривал с клубным руководством, поэтому не знаю, будет ли ставка во время зимнего перерыва делаться на приглашение опытных новобранцев или на перспективную молодежь. Вот почему утверждать, что те же бывшие игроки национальной сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, которые защищают цвета «Лесного», могут оказаться в «Левом Берегу» – преждевременно.

Сейчас для нас главное закрепиться в ближайших матчах в лидирующей группе, что дает право продолжать борьбу за повышение в классе, а уже потом сосредоточиться на трансферном рынке. Хотя, конечно, наши селекционеры и сейчас не сидят сложа руки».

Пока «Левый Берег» занимает 5 место, набрав 19 очков, и календарный поединок 12 тура в Первой лиге проведет с ФК «ЮКСА» 20 октября.

Ранее Александр Рябоконь рассказал о расторжении контракта с ФК «Лесным».