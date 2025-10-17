Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
17 октября 2025, 11:55 | Обновлено 17 октября 2025, 11:58
Назван лучший игрок украинской ПФЛ сентября

На его счету 4 забитых мяча и результативная передача

ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Форвард одесского «Черноморца» Алексей Хобленко назван лучшим футболистом сентября в Первой лиге, передает пресс-служба ПФЛ.

Отмечается, что 31-летний нападающий сумел набрать наибольшее количество голосов в опросе среди наставников клубов лиги.

На награду также претендовали полузащитник «Феникс-Мариуполь» Андрей Богданов (1 гол и 2 результативные передачи), форвард «Агробизнеса» Максим Войтиховский (2 гола и 1 результативная передача), полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский (2 гола и 2 результативные передачи), и хавбек тернопольской «Нивы» Марьян Мысык (3 гола и 2 результативные передачи).

В сентябре Хобленко сыграл в трех встречах, форвард записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу.

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко заявил, что «Черноморец» почти заработал путевку в престижнейшую футбольную лигу страны. По его словам, едва ли кто-то из конкурентов сможет их обогнать.

ПФЛ Украины Алексей Хобленко Черноморец Одесса
Оксана Баландина Источник: ПФЛ
