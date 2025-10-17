Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски
Лига конференций
17 октября 2025, 04:32 | Обновлено 17 октября 2025, 04:53
36
0

Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски

Игра 3-го тура Лиги конференций пройдет 6 ноября в 22:00 по Киеву

ФК Динамо Киев

Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» будет принимать боснийский клуб «Зрински».

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 6 ноября.

Начало матча – 6 ноября в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Приобрести билеты можно на TicketsBox или Mticket.

Лига конференций Зриньски Мостар Динамо Киев билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
