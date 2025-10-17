Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски

Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» будет принимать боснийский клуб «Зрински».

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 6 ноября.

Начало матча – 6 ноября в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Приобрести билеты можно на TicketsBox или Mticket.