Лига конференций17 октября 2025, 04:32 | Обновлено 17 октября 2025, 04:53
36
0
Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски
Игра 3-го тура Лиги конференций пройдет 6 ноября в 22:00 по Киеву
17 октября 2025, 04:32 | Обновлено 17 октября 2025, 04:53
36
0
Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» будет принимать боснийский клуб «Зрински».
Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 6 ноября.
Начало матча – 6 ноября в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).
Приобрести билеты можно на TicketsBox или Mticket.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 03:20 0
При этом «сливочные» нацелены на подписания Дайо Упамекано и Ибраима Конате
Футбол | 16 октября 2025, 06:05 1
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Теннис | 16.10.2025, 23:01
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Комментарии 0
Популярные новости
15.10.2025, 00:10 5
15.10.2025, 07:56 5
15.10.2025, 16:09 11
16.10.2025, 17:22 1
16.10.2025, 06:02
15.10.2025, 05:22 10
15.10.2025, 09:13 3
16.10.2025, 04:23 5