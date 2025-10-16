Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Six Kings Slam 2025

Карлос Алькарас и Тейлор Фритц

16 октября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) начнет выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале испанец сыграет против представителя США Тейлора Фритца (АТР 4). Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На уровне Тура Алькарас и Фритц играли между собой трижды – счет 3:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.

📺 Видеотрансляция

