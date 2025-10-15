Александрия срочно ищет усиление линии защиты
Перед скаутами «горожан» поставлена серьезная задача
Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Александрии»срочно ищет усиление на позицию левого защитника. Конкретные фамилии или национальности потенциальных новичков пока не называются, но работа в этом направлении уже ведется.
После перехода Александра Мартынюка в «Металлист 1925», проблемную позицию слева пытались закрыть сначала французом Тео Ндика, а затем молодым Николаем Огарковым.
В этом сезоне «Александрия» стартовала крайне неудачно и занимает 13-е место после 8-го тура, имея в своем активе 7 зачетных баллов.
В ближайшем матче, который состоится 19 октября, «горожане» на выезде сыграют против ровенского «Вереса».
Игорь ЛЫСЕНКО
