Александрия срочно ищет усиление линии защиты

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Александрии»срочно ищет усиление на позицию левого защитника. Конкретные фамилии или национальности потенциальных новичков пока не называются, но работа в этом направлении уже ведется.

После перехода Александра Мартынюка в «Металлист 1925», проблемную позицию слева пытались закрыть сначала французом Тео Ндика, а затем молодым Николаем Огарковым.

В этом сезоне «Александрия» стартовала крайне неудачно и занимает 13-е место после 8-го тура, имея в своем активе 7 зачетных баллов.

В ближайшем матче, который состоится 19 октября, «горожане» на выезде сыграют против ровенского «Вереса».

Игорь ЛЫСЕНКО