Вацко назвал своего Льва матча Украина – Азербайджан. Это не Малиновский

Спортивный журналист Виктор Вацко выбрал своего «Льва матча» в игре отбора на чемпионат мира 2026 года против команды Азербайджана.

Он отметил впечатляющую эффективность Руслана Малиновского, напомнив, что у игрока в активе три гола и один ассист за два матча. Однако, по его мнению, Алексей Гуцуляк стал настоящим козырем национальной команды в этой встрече.

Голосованием болельщиков «Львом матча» был признан полузащитник Малиновский – второй раз подряд.

«Мне очень нравится его (Гуцуляка – Прим.ред.) интеллект, качество, которого нет ни у одного из вингеров сборной. Умение играть в чужой штрафной и на подходах, работа без мяча, открывание даже в ограниченном пространстве, выбор позиции. Эти качества Гуцуляка были огромным козырем для сборной и дают команде фактически скрытого центрфорварда… Если смотреть на игру Гуцуляка за клуб, на его эффективность, то возникают огромные вопросы, стоит ли в сборную вызывать вингера с такой скромной результативностью? Но смотришь на цифры в сборной – все вопросы отпадают. Поэтому Алексей Гуцуляк – мой «Лев матча» Украина – Азербайджан», – резюмировал журналист.

В матче с Азербайджаном, который прошел 13 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев, Гуцуляк на 30-й минуте распечатал ворота соперника. На 64-й минуте встречи хавбек отдал эффектную передачу на Малиновского, который отправил мяч точно в ворота азербайджанцев.