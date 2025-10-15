Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко назвал своего Льва матча Украина – Азербайджан. Это не Малиновский
Чемпионат мира
15 октября 2025, 08:10 | Обновлено 15 октября 2025, 09:11
1241
0

Вацко назвал своего Льва матча Украина – Азербайджан. Это не Малиновский

Этот игрок обладает интеллектом, которого нет ни у одного из вингеров сборной

15 октября 2025, 08:10 | Обновлено 15 октября 2025, 09:11
1241
0
Вацко назвал своего Льва матча Украина – Азербайджан. Это не Малиновский
YouTube-канал Вацко Live. Виктор Вацко

Спортивный журналист Виктор Вацко выбрал своего «Льва матча» в игре отбора на чемпионат мира 2026 года против команды Азербайджана.

Он отметил впечатляющую эффективность Руслана Малиновского, напомнив, что у игрока в активе три гола и один ассист за два матча. Однако, по его мнению, Алексей Гуцуляк стал настоящим козырем национальной команды в этой встрече.

Голосованием болельщиков «Львом матча» был признан полузащитник Малиновский – второй раз подряд.

«Мне очень нравится его (Гуцуляка – Прим.ред.) интеллект, качество, которого нет ни у одного из вингеров сборной. Умение играть в чужой штрафной и на подходах, работа без мяча, открывание даже в ограниченном пространстве, выбор позиции. Эти качества Гуцуляка были огромным козырем для сборной и дают команде фактически скрытого центрфорварда… Если смотреть на игру Гуцуляка за клуб, на его эффективность, то возникают огромные вопросы, стоит ли в сборную вызывать вингера с такой скромной результативностью? Но смотришь на цифры в сборной – все вопросы отпадают. Поэтому Алексей Гуцуляк – мой «Лев матча» Украина – Азербайджан», – резюмировал журналист.

В матче с Азербайджаном, который прошел 13 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев, Гуцуляк на 30-й минуте распечатал ворота соперника. На 64-й минуте встречи хавбек отдал эффектную передачу на Малиновского, который отправил мяч точно в ворота азербайджанцев.

По теме:
Названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции
Роналду подбодрил португальцев после ничейной игры с Венгрией
Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана
Виктор Вацко Алексей Гуцуляк ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу
Оксана Баландина Источник: Вацко Live
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Футбол | 14 октября 2025, 08:55 0
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14 октября 2025, 10:49 20
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко

Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Футбол | 14.10.2025, 10:01
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Футбол | 15.10.2025, 08:51
Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Футбол | 15.10.2025, 03:42
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
13.10.2025, 10:10
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 118
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
13.10.2025, 08:03 3
Футбол
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
14.10.2025, 00:53
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем