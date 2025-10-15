ФОТО. Как живет Айтана Бонмати – 3-кратная обладательница Золотого мяча

Айтана Бонмати и город, который ее воспитал.

«Я из Рибеса, для тех, кто не знает», – сказала Айтана в документальном фильме каталонского ТВ TV3.

Бонмати гордится своими корнями в Сант-Пере-де-Рибес, маленьком городке недалеко от Барселоны, и жители отвечают ей взаимностью.

Недавно 27-летняя звезда «Барселоны» получила свой третий «Золотой мяч», а уже на следующее утро спокойно завтракала в любимом кафе в родном городе.

«Моя зона комфорта – это площадь моего городка с друзьями. На гала я надеваю платье, но на следующий день все возвращается в норму», – сказала она.

Рибес – место, где она выросла, начала играть в футбол и стала лучшей футболисткой мира. Она живет всего в десяти минутах от дома родителей, Росы и Висента.

Айтана – настоящая каталонка. Она слушает местные группы Oques Grasses, The Tyets, отдыхает на Коста-Брава, а не в экзотических странах. В 2021 году, празднуя победу в Лиге чемпионов, пела каталонскую песню L’Empordà с подругой Лайей Кодиной.

Ее друзья – школьные и из молодежного клуба Esplai Ger, где она познакомилась с лучшей подругой Айнарой Гиль.

«Мы вместе выросли, я любила кукол, а она – мяч. Но нас это не разделяло», – вспоминает Гиль.

Сегодня их компания все та же – просто вместо лагерей они снимают дома в горах. Когда Айтана получала третий «Золотой мяч», именно Айнарa вручила ей трофей.

Ее первый тренер Рубен Бернардо вспоминает, что она была единственной девочкой среди 19 мальчиков.

«Они дразнили ее, а я сказал: «Просто завидуют — ты лучше их». Уже в 11 лет она требовала мяч, как делает сейчас».

Теперь стадион в Рибесе носит ее имя и украшен огромным муралом. Когда она подписала контракт с Adidas, настояла, чтобы часть средств пошла на поддержку местного клуба «CD Ribes».

Даже фан-клуб «Барселоны» в городе назван ее именем – «Penya Barcelonista de Ribes Aitana Bonmati». В их баре можно заказать «Aitana Burger» – растительный бургер, ведь она не ест мясо.

Следующим шагом станет открытие музея Айшты Бонмати – символа города, который ею гордится.