Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 октября 2025, 23:59
0

«Много взлетов и падений». Генрих Мхитарян высказался о своем будущем

Экс-игрок «Шахтера» пока не принял окончаельного решения

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своем будущем:

«В этот момент моей жизни есть много вещей, которые я поставил в центр – страсть, сердце, гордость, жизнь. У меня была очень хорошая карьера, и, оглядываясь назад, я чувствую гордость и удовлетворение. «Интер» будет последним клубом в моей карьере.

Последний период был непростым – много взлетов и падений. Надо понять, что происходит, могу ли я поддерживать уровень, которого требует футбол. Это нелегко, но я делаю все, чтобы оставаться в форме. Посмотрим, станет ли этот сезон для меня последним».

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на игрока сборной Украины.

Генрих Мхитарян Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
