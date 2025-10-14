Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Свет в конце тоннеля». Экс-тренер Азербайджана – о матче с Украиной
Чемпионат мира
14 октября 2025, 22:45 | Обновлено 14 октября 2025, 22:49
«Свет в конце тоннеля». Экс-тренер Азербайджана – о матче с Украиной

Ариф Асадов доволен последними выступлениями сборной

«Свет в конце тоннеля». Экс-тренер Азербайджана – о матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов прокомментировал последние матчи своей национально команды, включая минимальное поражение от сборной Украины в Кракове (1:2).

Перед второй дуэлью с Украиной сборная Азербайджана с новым тренером уступила Франции (0:3) и отобрала очки в Украины в Баку (1:1).

«Играли против сильных команд на выезде под руководством нового тренера. Ожидание от этих игр было, в первую очередь, увидеть команду. При Фернанду Сантуше у нас была беззубая и безвольная команда. При португальце мы не полностью выкладывалась, отсюда и плачевные результаты.

В трех последних играх при Айхане Аббасове увидели совсем другой коллектив. Да, мастерством мы уступаем французам и украинцам, но характер и желание были на месте. Сделали все что могли. В этих аспектах команда себя оправдала.

Понравилось, как команда действовала в обороне, была дисциплина. В атаке, конечно, выглядели слабо, но с Францией это стоит списать на силу соперника. С Украиной выглядели лучше. Несмотря на поражения, что неприятно, мы увидели свет в конце тоннеля. Видно, что от игры к игре прибавляем», – заявил Асадов.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
