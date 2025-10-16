Карпаты получат усиление в лице футболиста сборной Украины

Правый защитник «Карпат» Алексей Сыч близок к возвращению в строй.

По информации портала ТаТоТаке, футболист уже вернулся к тренировкам – правда, пока занимается по индивидуальной программе. Сыч в последний раз выходил на поле еще в мае месяце, где сыграл за сборную Украины против Бельгии (3:1), там он и получил повреждение. У Сыча диагностировали травму медиальной коллатеральной связки.

Защитник присоединился к «Карпатам» в начале 2025 года после перехода из «Руха» в рамках сотрудничества клубов. С тех пор он провел только четыре матча без результативных действий. Больше всего известен своими выступлениями за молодежную сборную Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023 и играл на Олимпиаде-2024.