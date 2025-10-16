Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты получат усиление в лице футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 05:42
Карпаты получат усиление в лице футболиста сборной Украины

Алексей Сыч уже тренируется

Карпаты получат усиление в лице футболиста сборной Украины
ФК Карпаты. Алексей Сыч

Правый защитник «Карпат» Алексей Сыч близок к возвращению в строй.

По информации портала ТаТоТаке, футболист уже вернулся к тренировкам – правда, пока занимается по индивидуальной программе. Сыч в последний раз выходил на поле еще в мае месяце, где сыграл за сборную Украины против Бельгии (3:1), там он и получил повреждение. У Сыча диагностировали травму медиальной коллатеральной связки.

Защитник присоединился к «Карпатам» в начале 2025 года после перехода из «Руха» в рамках сотрудничества клубов. С тех пор он провел только четыре матча без результативных действий. Больше всего известен своими выступлениями за молодежную сборную Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023 и играл на Олимпиаде-2024.

Карпаты Львов Алексей Сыч Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
