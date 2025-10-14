Не Винисиус. Звезда Реала может сенсационно покинуть клуб и перейти в АПЛ
Джуд Беллингем может покинуть Мадрид
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может сменить клуб. Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, 22-летний футболист, который после восстановления от травмы лишь 1 раз вышел в стартовом составе испанского гранда, может уйти из клуба из-за малого количества игрового времени при Алонсо.
За ситуацией следят ведущие клубы Английской Премьер-лиги, среди которых есть и «Ливерпуль», который пытался подписать Джуда еще летом 2023 года, но тогда англичанин выбрал «Реал».
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин принял решение по своему будущему.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы
Чиновники задумались о целесообразности очередных новшеств и изменений…