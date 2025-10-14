Не Винисиус. Звезда Реала может сенсационно покинуть клуб и перейти в АПЛ

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может сменить клуб. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 22-летний футболист, который после восстановления от травмы лишь 1 раз вышел в стартовом составе испанского гранда, может уйти из клуба из-за малого количества игрового времени при Алонсо.

За ситуацией следят ведущие клубы Английской Премьер-лиги, среди которых есть и «Ливерпуль», который пытался подписать Джуда еще летом 2023 года, но тогда англичанин выбрал «Реал».

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин принял решение по своему будущему.