Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков и конкурент Ваната вернулись к тренировкам в общей группе
Испания
14 октября 2025, 18:31 |
180
0

Украинский вингер «Жироны» и Абель Руис могут вернуться на поле в матче с «Барселоной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» провела очередную тренировку на клубной базе в рамках подготовки к матчу против «Барселоны», который состоится 18 октября в 17:15.

Главной новостью тренировки стало возвращение в общую группу Жоэля Роки, который завершил выступления на чемпионате мира U-20 в составе сборной Испании. Кроме того, Томас Лемар, Виктор Цыганков и Абель Руис продолжают тренироваться вместе с командой, постепенно восстанавливаясь после травм и ожидая медицинское разрешение для возвращения в игру.

В данный момент команда Мичеля сосредоточена на сохранении положительной динамики в своей игре после паузы и стремится прогрессировать, а также попробует отобрать очки у «Барселоны».

Напомним, что Цыганков находится вне игры с конца августа из-за повреждения, полученного в матче с «Вильярреалом». До этого Виктор сыграл всего 2 матча за «Жирону» в Ла Лиге и сделал 1 асист.

Виктор Цыганков Абель Руис Тома Лемар Жоэль Рока Жирона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма Барселона - Жирона
Иван Чирко Источник
