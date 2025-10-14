Цыганков и конкурент Ваната вернулись к тренировкам в общей группе
Украинский вингер «Жироны» и Абель Руис могут вернуться на поле в матче с «Барселоной»
«Жирона» провела очередную тренировку на клубной базе в рамках подготовки к матчу против «Барселоны», который состоится 18 октября в 17:15.
Главной новостью тренировки стало возвращение в общую группу Жоэля Роки, который завершил выступления на чемпионате мира U-20 в составе сборной Испании. Кроме того, Томас Лемар, Виктор Цыганков и Абель Руис продолжают тренироваться вместе с командой, постепенно восстанавливаясь после травм и ожидая медицинское разрешение для возвращения в игру.
В данный момент команда Мичеля сосредоточена на сохранении положительной динамики в своей игре после паузы и стремится прогрессировать, а также попробует отобрать очки у «Барселоны».
Напомним, что Цыганков находится вне игры с конца августа из-за повреждения, полученного в матче с «Вильярреалом». До этого Виктор сыграл всего 2 матча за «Жирону» в Ла Лиге и сделал 1 асист.
