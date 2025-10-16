Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 07:22
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо

Мацей Кендзьорек – о работе в киевском клубе

16 октября 2025, 07:22 |
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
ФК Динамо. Мацей Кендзьорек

Польский тренер Мацей Кендзьорек рассказал, как ему работается в «Динамо».

«Здесь мне уже немного легче. Изучаю язык, вижу все своими глазами – и мое мировоззрение заметно изменилось. На самом деле оно меняется каждый день. Честно говоря, я представлял все это совсем иначе. Хотя внешне город живет привычной жизнью, кажется, что все идет своим чередом. Но здесь чрезвычайно чтят память тех, кто боролся за свою страну.

Везде можно увидеть фотографии людей, погибших на фронте. Особенно поражает их возраст — много совсем молодых парней, 18–20 лет. Это производит сильное впечатление», – сказал Кендзерец.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мацей Кендзьорек
Дмитрий Олейник Источник
GloryUkraine
Що за проблема поляку вивчити українську і навпаки? 
