Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера выбрал новый клуб для Малиновского: «Возможно все»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 10:09 |
984
0

Легенда Шахтера выбрал новый клуб для Малиновского: «Возможно все»

Андрей Воробей расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского

16 октября 2025, 10:09 |
984
0
Легенда Шахтера выбрал новый клуб для Малиновского: «Возможно все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Легендарный форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского после октябрьских матчей «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2026.

– Было видно, что Малиновский заряжал команду своим настроением! Это то, что нужно было команде?

– Да! Давно он не играл за сборную. Видно, что Руслан соскучился по матчам на таком уровне. И так совпало, что он стал лидером сборной Украины в этих играх. На Малиновского была вся надежда. И он эти надежды оправдал.

– Опыт игр за «Генк», «Аталанту», «Марсель», а сейчас за «Дженоа» помогает Руслану в таких матчах за сборную?

– Сейчас Руслан в игровом тонусе и имеет игровую практику. Когда Малиновский в тонусе, это очень хороший футболист с очень хорошим видением поля. У Руслана очень много положительных свойств. У него есть хороший удар и передача. Это человек, который не боится играть и не боится допускать ошибки. Можно сказать, что он едва ли не единственный в составе сборной Украины футболист, который может принять какое-то нестандартное решение. Руслан, когда в тонусе, показывает свои лучшие качества. Это было видно в двух матчах.

- В Европе есть клубы, например, «Интер» и «Барселона», которые приглашают топовых футболистов старше 30, если они выходят на пик своей формы. Может быть, что Малиновский продолжит карьеру в одной из таких команд?

– В футболе возможно все. Но следует сконцентрировать свое внимание на выступлении за свой клуб. В жизни все возможно. И можно из обычного клуба в топ-клуб перейти. Это жизнь. Всё возможно. Никто не исключает такого варианта. Но, на мой взгляд, сейчас Малиновскому нужно сконцентрироваться на выступлении за «Дженоа» и сборную Украины, а там уже будет видно, – сказал Воробей.

По теме:
«Всю игру наседали». Нуриев прокомментировал 2:1 в игре со сборной Украины
Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
КОПОЛОВЕЦ – о сборной Украины: «Как не критиковать, если так играешь?»
Андрей Воробей Руслан Малиновский Дженоа трансферы Серии A трансферы сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16 октября 2025, 10:43 0
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум

Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»

Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Футбол | 15 октября 2025, 17:44 3
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка

В «Шахтер» сватают Турала Байрамова из «Карабаха»

Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Футбол | 16.10.2025, 03:02
Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15.10.2025, 15:59
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
14.10.2025, 10:49 20
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 8
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 9
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44
Бокс
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем