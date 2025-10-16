Легенда Шахтера выбрал новый клуб для Малиновского: «Возможно все»

Легендарный форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского после октябрьских матчей «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2026.

– Было видно, что Малиновский заряжал команду своим настроением! Это то, что нужно было команде?

– Да! Давно он не играл за сборную. Видно, что Руслан соскучился по матчам на таком уровне. И так совпало, что он стал лидером сборной Украины в этих играх. На Малиновского была вся надежда. И он эти надежды оправдал.

– Опыт игр за «Генк», «Аталанту», «Марсель», а сейчас за «Дженоа» помогает Руслану в таких матчах за сборную?

– Сейчас Руслан в игровом тонусе и имеет игровую практику. Когда Малиновский в тонусе, это очень хороший футболист с очень хорошим видением поля. У Руслана очень много положительных свойств. У него есть хороший удар и передача. Это человек, который не боится играть и не боится допускать ошибки. Можно сказать, что он едва ли не единственный в составе сборной Украины футболист, который может принять какое-то нестандартное решение. Руслан, когда в тонусе, показывает свои лучшие качества. Это было видно в двух матчах.

- В Европе есть клубы, например, «Интер» и «Барселона», которые приглашают топовых футболистов старше 30, если они выходят на пик своей формы. Может быть, что Малиновский продолжит карьеру в одной из таких команд?

– В футболе возможно все. Но следует сконцентрировать свое внимание на выступлении за свой клуб. В жизни все возможно. И можно из обычного клуба в топ-клуб перейти. Это жизнь. Всё возможно. Никто не исключает такого варианта. Но, на мой взгляд, сейчас Малиновскому нужно сконцентрироваться на выступлении за «Дженоа» и сборную Украины, а там уже будет видно, – сказал Воробей.