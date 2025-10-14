Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 16:24 |
Василий Кобин поддержал коуча национальной сборной Украины Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Украинский тренер Василий Кобин поддержал коуча национальной сборной Украины Сергея Реброва. Кобин считает, что именно Ребров – идеальный тренер для «сине-желтых» именно сейчас.

– Перед октябрьскими матчами очень большое давление было на Сергея Реброва. Были слухи о Панатинаикосе, которые он и сам подтвердил, но коуч остался во главе команды. После двух побед давление на Реброва со стороны фанатов и экспертов немного спадет?

Здесь нужно понимать работу тренера. Всегда, если нет результата, будет давление и критика. Когда есть результат, тогда, конечно, легче работать и главному тренеру, и команде. После этих двух побед давление должно спадать! Сейчас у нас вырисовывается картина: мы можем попасть на чемпионат мира с первого места, а можем вообще никуда не попасть.

Давление будет оставаться, конечно, но есть время на подготовку к следующему этапу матчей сборной, так что главный тренер немного может выдохнуть. Я думаю, сейчас очень хорошая тенденция (результаты октябрьских матчей – ред). Он должен хорошо подготовить команду к следующим матчам.

По вашему мнению, Сергей Ребров – идеальный тренер для сборной в настоящее время?

– На данном этапе – да. Я думаю, что нет смысла что-то сейчас менять! Есть главный тренер, он будет отвечать за свою работу. Потом уже придется принять решение: либо продлить контракт с главным тренером, либо искать замену. Я считаю, что в УАФ будут разбираться и анализировать игру команды и результаты, – сказал Кобин.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
Сергей Ребров Василий Кобин сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола ЧМ-2026 по футболу
