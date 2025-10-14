Тренер Ворсклы: «Надеюсь, что когда-то эта полоса неудач закончится»

В поединке 11-го тура Первой лиги «Ворскла» проиграла «Левому Берегу» со счетом 0:2. Итог матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Ворсклы» Валерий Куценко.

«К игре готовились, знали, куда мы едем, что команда очень хорошая, собранная. У нас команда строилась с нуля, потому что состав, который был, не остался. Очень тяжело в психологическом плане, потому что не было у нас того результата, на который мы рассчитывали. Сегодня был план первый тайм от обороны сыграть, больше на контратаках, и было там два-три момента, где могли реализовать. Во втором тайме уже перестроились и больше играли на атаку, и тоже был момент, где могли выровнять счет. К сожалению, пропустили контратаку, пропустили гол. С ребятами поговорили, работаем. И я надеюсь, что как можно быстрее ребята выйдут из того психологического состояния, и они еще раз задумаются. Надеюсь, что все-таки когда-нибудь эта полоса неудач закончится.

Ротация состава? У нас не было результата положительного, и нужно было что-то менять. Решили сыграть в два чистых опорных для того, чтобы ребята первый тайм выдержали, два наших опорных перехватывали и были быстрые атаки. На второй тайм уже более атакующих выпустили свежих ребят атакующих, чтобы они смогли наладить игру в атаке. Ну, где-то не хватило.

Что могу сказать болельщикам? Болельщики всегда нас поддерживают, и мы очень рады, что они нас поддерживают. Не важно в каком конце Украины. На выезде они всегда приезжают, поддерживают нас. Дома тоже очень горячо поддерживают нас. Поэтому болельщикам спасибо за это», – сказал Валерий Куценко.