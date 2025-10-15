Леоненко обратился к Реброву после победы сборной Украины в Кракове

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поздравил главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва с победой в поединке квалификации ЧМ-2026.

В понедельник, 13 октября, украинская команда одолела сборную Азербайджана в польском Кракове со счетом 2:1. Эта победа позволила набрать семь баллов и приблизится в турнирной таблице к Франции, в активе которой десять очков.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче Украина – Азербайджан, понравилась игра в исполнении подопечных Реброва?

– Сразу начну с поздравлений нашей команде. Меня порадовало, что моменты есть, а это уже хорошо. Реализовать их тоже получилось. Это показывает, что Серега Ребров работает над атакой и я его поздравляю с реализацией. Молодцы, что тут еще сказать.

Однако страх у футболистов и тренера, скорее всего, остался. После того, как мы забили, снова опустились. Был небольшой отрезок, когда азербайджанцы превратились в бразильцев и чуть не затоптали наших футболистов. Благо, мы собрались после пропущенного и победили. Хотелось, чтобы и дальше все это было и никуда не исчезло.

– Азербайджан вас чем-то удивил?

– Ничем не удивил. Они играют, как и «Карабах» – забили и сразу все в штрафную садятся, – подытожил Леоненко.