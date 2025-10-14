Чемпионат мира14 октября 2025, 17:06 |
1375
2
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Бывший главный тренер национальной команды высказался об Артеме Довбике
14 октября 2025, 17:06 |
1375
Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо высказался об игре нападающего национальной команды Артема Довбика в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):
«Да Довбик не знает, что ему делать с мячом! Уже в добавленное время Украина выбежала в контратаку четыре в три – и что он сделал? Как попало отдал влево на Шапаренко с такой силой, что Николай мяч не догнал.
Ну не знает Довбик, что ему делать с мячом, повторюсь. Крутится-вертится, а толку?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Хоча пас на Волошина, який призвів до голу, який не зарахували, нормально вийшов.
Так і подумав що про нього. А як тоді на його думку він раніше грав. В Дніпрі, Жироні особливо. Не дивно що перше турне закордон в Данію не згадують. В збірній є яскравий момент на Євро-2021, гол Швеції і вихід в плейоф. А тут скільки вже Маліновський за два матчі зробив хоч і не нападник. Як і Гуцуляк. Цей скоріше замість Яремчукка зараз.
