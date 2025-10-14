Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 17:06 |
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»

Бывший главный тренер национальной команды высказался об Артеме Довбике

САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо высказался об игре нападающего национальной команды Артема Довбика в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Да Довбик не знает, что ему делать с мячом! Уже в добавленное время Украина выбежала в контратаку четыре в три – и что он сделал? Как попало отдал влево на Шапаренко с такой силой, что Николай мяч не догнал.

Ну не знает Довбик, что ему делать с мячом, повторюсь. Крутится-вертится, а толку?»

По теме:
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Йожеф Сабо Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник: BLIK
antt
Хоча пас на Волошина, який призвів до голу, який не зарахували, нормально вийшов.
Ответить
0
antt
Так і подумав що про нього. А як тоді на його думку він раніше грав. В Дніпрі, Жироні особливо. Не дивно що перше турне закордон в Данію не згадують. В збірній є яскравий момент на Євро-2021, гол Швеції і вихід в плейоф. А тут скільки вже Маліновський за два матчі зробив хоч і не нападник. Як і Гуцуляк. Цей скоріше замість Яремчукка зараз.
Ответить
0
