САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо высказался об игре нападающего национальной команды Артема Довбика в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Да Довбик не знает, что ему делать с мячом! Уже в добавленное время Украина выбежала в контратаку четыре в три – и что он сделал? Как попало отдал влево на Шапаренко с такой силой, что Николай мяч не догнал.

Ну не знает Довбик, что ему делать с мячом, повторюсь. Крутится-вертится, а толку?»