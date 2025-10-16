В Реале нашли замену Лунину. Вратарь стоит большие деньги

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может в скором времени покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «королевский клуб» уже подготовился к такому развитию событий. В случае ухода украинца мадридцы настроены купить Диогу Кошту – вратаря «Порту», трансферная стоимость которого составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.