В Реале нашли замену Лунину. Вратарь стоит большие деньги
Если Андрей уйдет, в Мадрид может переехать Диогу Кошта
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может в скором времени покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.
По информации испанских СМИ, «королевский клуб» уже подготовился к такому развитию событий. В случае ухода украинца мадридцы настроены купить Диогу Кошту – вратаря «Порту», трансферная стоимость которого составляет 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»
Форвард итальянской «Ромы» покинул поле без результативных действий