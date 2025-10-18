Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу их поздравить с выходом в УПЛ»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко считает, что «Черноморец» вернется в УПЛ.

«Хочу «Черноморец» поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать «Черноморец». Тем более, там мои друзья играют и хорошо играют.

Думаю, им уже сейчас нужно задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, заранее поздравлять, но об этом нужно уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что, я так смотрю, даже если есть деньги, футболистов очень трудно найти», – сказал Виктор Леоненко.

Сейчас «Черноморец» занимает второе место в Первой лиге с 22 очками в активе.