Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу их поздравить с выходом в УПЛ»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 06:02 |
695
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу их поздравить с выходом в УПЛ»

Экс-игрок «Динамо» считает, что «Черноморец» вернется в элиту украинского футбола

18 октября 2025, 06:02 |
695
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу их поздравить с выходом в УПЛ»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко считает, что «Черноморец» вернется в УПЛ.

«Хочу «Черноморец» поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать «Черноморец». Тем более, там мои друзья играют и хорошо играют.

Думаю, им уже сейчас нужно задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, заранее поздравлять, но об этом нужно уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что, я так смотрю, даже если есть деньги, футболистов очень трудно найти», – сказал Виктор Леоненко.

Сейчас «Черноморец» занимает второе место в Первой лиге с 22 очками в активе.

По теме:
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матвей КОРОБОВ: «Только 9-й тур, а Динамо потеряло так много очков»
ВИДЕО. Динамо U-19 разошлось миром со сверстниками из Зари
Виктор Леоненко Динамо Киев Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 07:00 0
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смогут ли гости прервать свою безвыигрышную серию против львовян?

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:59 12
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
17.10.2025, 23:09 5
Бокс
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем