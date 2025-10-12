Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ

В составе черкасского ЛНЗ сейчас нет возможности играть двое футболистов. Речь идет об игроках линии обороны – Илье Путре и Александре Драмбаеве, процесс восстановления которых подходит к завершению. Во время международной паузы в чемпионате, вызванной участием сборной Украины в матчах отборочного цикла ЧМ-2026, оба используются для максимального приближения к оптимальным кондициям. Однако говорить об их полной готовности возвращения на поле пока не приходится.

Корреспондент Sport.ua поинтересовался у главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева о перспективах участия Путри и Драмбаева в ближайшем официальном матче чемпионата с Колосом.

– Будут ли готовы оба футболиста к поединку с кузовами?

– Еще нет. Мы не хотим торопиться и форсировать события. Чтобы не было каких-либо рецидивов, нужно полностью вылечиться и восстановиться, чтобы они были полностью готовы принимать участие в матчах. Ведь тренировка – это одна, а официальные поединки – совсем другая. Это другие степени борьбы, степень напряжения и степень интенсивности. Потому не хотим рисковать их здоровьем.

Илья Путря из-за травмы в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча, а Александр Драмбаев принял участие только в одном – против Зари в стартовом туре чемпионата.

Сегодня ЛНС проведет контрольный матч с коллегами по УПЛ – «Александрией». С командой Кирилла Нестеренко жители Черкасс встретятся в Александрии.

Ранее главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев признался, не планировал ли забрать в расположение «фиолетовых» Юрия Климчука, с которым работал во львовском Рухом.