Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 13:29 |
121
0

Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ

Возвращение в строй ожидается в ближайшее время

12 октября 2025, 13:29 |
121
0
Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

В составе черкасского ЛНЗ сейчас нет возможности играть двое футболистов. Речь идет об игроках линии обороны – Илье Путре и Александре Драмбаеве, процесс восстановления которых подходит к завершению. Во время международной паузы в чемпионате, вызванной участием сборной Украины в матчах отборочного цикла ЧМ-2026, оба используются для максимального приближения к оптимальным кондициям. Однако говорить об их полной готовности возвращения на поле пока не приходится.

Корреспондент Sport.ua поинтересовался у главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева о перспективах участия Путри и Драмбаева в ближайшем официальном матче чемпионата с Колосом.

– Будут ли готовы оба футболиста к поединку с кузовами?

– Еще нет. Мы не хотим торопиться и форсировать события. Чтобы не было каких-либо рецидивов, нужно полностью вылечиться и восстановиться, чтобы они были полностью готовы принимать участие в матчах. Ведь тренировка – это одна, а официальные поединки – совсем другая. Это другие степени борьбы, степень напряжения и степень интенсивности. Потому не хотим рисковать их здоровьем.

Илья Путря из-за травмы в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча, а Александр Драмбаев принял участие только в одном – против Зари в стартовом туре чемпионата.

Сегодня ЛНС проведет контрольный матч с коллегами по УПЛ – «Александрией». С командой Кирилла Нестеренко жители Черкасс встретятся в Александрии.

Ранее главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев признался, не планировал ли забрать в расположение «фиолетовых» Юрия Климчука, с которым работал во львовском Рухом.

По теме:
Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина – Подолье, Пробой – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE
Александр Драмбаев Илья Путря травма Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12 октября 2025, 08:12 8
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Футбол | 11 октября 2025, 14:34 34
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026

Судаков завершил сбор национальной команды

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 12.10.2025, 09:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Футбол | 12.10.2025, 13:17
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 1
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем