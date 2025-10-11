ОФИЦИАЛЬНО. И сутки не прошли. Топ-клуб Франции назначил нового тренера

Французский клуб «Монако» официально объявил о назначении нового тренера после увольнения Ади Хюттера.

По информации пресс-службы клуба, «монегаски» подписали контракт с Себастьяном Поконьоли до лета 2027 года.

До переезда во Францию Себастьян в течение прошлого сезона работал тренером бельгийского клуба «Юнион Сен-Жилуаз». Во главе команды коуч провел 69 матчей: 39 поединков завершились победой, 15 ничьих, а еще 15 раз команда потерпела поражение.

Кроме того, вместе с «Юнионом Сен-Жилуаз» Поконьоли завоевал два национальных трофея – чемпионат и Кубок.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» находится на пятой строчке: 13 очков за семь туров.