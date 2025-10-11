ОФИЦИАЛЬНО. И сутки не прошли. Топ-клуб Франции назначил нового тренера
«Монако» презентовал фанатам – Себастьена Поконьоли
Французский клуб «Монако» официально объявил о назначении нового тренера после увольнения Ади Хюттера.
По информации пресс-службы клуба, «монегаски» подписали контракт с Себастьяном Поконьоли до лета 2027 года.
До переезда во Францию Себастьян в течение прошлого сезона работал тренером бельгийского клуба «Юнион Сен-Жилуаз». Во главе команды коуч провел 69 матчей: 39 поединков завершились победой, 15 ничьих, а еще 15 раз команда потерпела поражение.
Кроме того, вместе с «Юнионом Сен-Жилуаз» Поконьоли завоевал два национальных трофея – чемпионат и Кубок.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» находится на пятой строчке: 13 очков за семь туров.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur ✍️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2025
Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие голкипера Андрея Лунина
Андри Гудьонсен – о матче с Украиной