ОФИЦИАЛЬНО. И сутки не прошли. Топ-клуб Франции назначил нового тренера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
11 октября 2025, 22:11 | Обновлено 11 октября 2025, 22:20
«Монако» презентовал фанатам – Себастьена Поконьоли

Французский клуб «Монако» официально объявил о назначении нового тренера после увольнения Ади Хюттера.

По информации пресс-службы клуба, «монегаски» подписали контракт с Себастьяном Поконьоли до лета 2027 года.

До переезда во Францию Себастьян в течение прошлого сезона работал тренером бельгийского клуба «Юнион Сен-Жилуаз». Во главе команды коуч провел 69 матчей: 39 поединков завершились победой, 15 ничьих, а еще 15 раз команда потерпела поражение.

Кроме того, вместе с «Юнионом Сен-Жилуаз» Поконьоли завоевал два национальных трофея – чемпионат и Кубок.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» находится на пятой строчке: 13 очков за семь туров.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Известный французкий клуб остался без тренера
ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу назначение тренера Ади Хюттер Юнион Сен-Жилуаз
Андрей Витренко Источник: ФК Монако
