Возвращение Хвичи. Обнародованы стартовые составы на матч Испания – Грузия
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 пройдет 11 октября в Эльче (21:45 по Киеву)
Луис де ла Фуэнте и Вилли Саньоль объявили стартовые составы на матч квалификации чемпионата мира 2026 Испания – Грузия.
В нападении испанцев сыграют Ферран Торрес, Ереми Пино и Микель Оярсабаль. У Сакартвело в атаке выйдут Хвича Кварацхелия, Лаша Двали и Жорж Микаутадзе.
Испания и Грузия выступают в группе Е. За два тура подопечные де ла Фуэнте набрали шесть очков из шесть возможных, а у коллектива Саньоля в активе три пункта.
Кварацхелия проведет первый поединок с 27 сентября. Тогда Хвича получил травму в матче Лиги 1 за ПСЖ против Осера.
В последний раз сборные Испании и Грузии пересекались в 1/8 финала Евро-2024. Тогда Фурия Роха обыграла соперников со счетом 4:1, а в последствии и вовсе выиграла трофей чемпионата Европы.
Встреча Испании и Грузии состоится 11 октября в городе Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Стартовые составы на матч Испания – Грузия
